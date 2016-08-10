Штайнмайер і Лавров обговорили ситуацію на Донбасі та в Сирії

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

Зазначається, що розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

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"Було продовжено обговорення питань, пов'язаних із просуванням процесу реалізації положень мінського "Комплексу заходів" щодо врегулювання ситуації на південному сході України", - сказано в повідомленні МЗС РФ.

Міністри також обмінялися думками з проблематики розвитку ситуації в Сирії, міжнародного сприяння мирному врегулюванню конфлікту в цій країні з акцентом на відновлення інклюзивного діалогу уряду та опозиції в рамках Женевського процесу, підвищення ефективності боротьби з терористичними та екстремістськими організаціями, вирішення гуманітарних завдань.