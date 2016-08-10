У Нью-Йорку раптово помер російський скульптор, автор одеського "Золотого дитя"

Як передає радіо "Свобода", за словами друзів 91-річного митця, смерть була раптовою – ще два дні тому Нєізвєстний був відносно здоровий, із сильними болями в шлунку його госпіталізували у понеділок пізно ввечері, а у вівторок зранку за часом Нью-Йорка він помер.

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Ернст Нєізвєстний емігрував із СРСР у 1976 році, отримав американське громадянство.

У 1996 році Нєізвєстний закінчив свій монументальний (висотою в 15 метрів) твір «Маска скорботи», присвячений жертвам репресій у Радянському союзі. Ця скульптура встановлена в Магадані.

Роботи митця є і в Україні. Зокрема, на вході на територію Морського вокзалу в Одесі встановлена бронзова скульптура «Золоте дитя», а в таборі «Артек» в окупованому Криму з 1966 року експонується «Прометей» авторства Ернста Нєізвєстного.