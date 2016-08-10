Україна терміново евакуює громадян з Алеппо

Як повідомляється на сторінці україського диппредставництва у Facebook, з цією метою посольство та почесне генеральне консульство в Алеппо організовують евакуацію українських громадян з Алеппо до України через Дамаск і Бейрут.

Читайте такожСили сирійської опозиції прорвалися в обложену східну частину Алеппо

У разі необхідності надання допомоги та для запису на евакуацію посольство просить терміново зв’язатись за його телефонами: +963-957-570-0000, почесне генконсульство в Алеппо - +963-966-241666, +963-936-124888, +963-992-222290 або надіслати повідомлення на адресу emb_sy@mfa.gov.ua, або через сторінки посольства у Facebook та Twitter.

З усіх питань оформлення документів, у тому числі термінових, українськими консульськими співробітниками посольство України в Сирії просить звертатись до посольства в Лівані.