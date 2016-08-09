В ООН закликали до термінового введення режиму тиші в Алеппо

Про це йдеться в заяві гуманітарного координатора ООН в Сирії Якуба Хеллу і регіонального координатора сирійського кризового центру Кевіна Кеннеді, повідомляється на сайті організації, повідомляє РБК.

«Як мінімум ООН вимагає повноцінного угоди про припинення вогню або щотижневі 48-годинні гуманітарні паузи, щоб дістатися до мільйонів нужденних в Алеппо, поповнити продовольчі запаси і медикаменти, яких критично не вистачає», - йдеться в заяві.

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У ньому також наголошується, що без води і світла у Алеппо залишаються близько двох мільйонів людей. Води в колодязях і резервуарах Алеппо не достатньо, щоб задовольнити потреби населення, і якщо не відновити водопостачання і лінії електропередач, наслідки можуть бути «жахливими», - зазначають представники ООН.

Постачання гуманітарних вантажів в організації пропонують налагодити з території Туреччини. При цьому в заяві наголошується, що всі сторони повинні гарантувати безпеку цивільного населення та інфраструктури у відповідності з нормами міжнародного права.