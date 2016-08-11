У Китаї стався вибух на електростанції: більш як 20 людей загинули

Трагедія сталася в місті Данян в центральному Китаї. На місці вибуху працюють рятувальники, причини НП поки не встановлені, повідомляє Русская служба Би-би-си.

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Як відзначає видання, в Китаї часто відбуваються трагічні події на виробництві, незважаючи на зусилля уряду країни, спрямовані на підвищення безпеки праці.

Як відомо, рік тому вибух на хімічному підприємстві в південному портовому місті Тяньцзінь забрав життя 173 чоловік.