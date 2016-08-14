Близько 50 мирних жителів загинули за останню добу в Алеппо

Про жертви серед цивільних у неділю, 14 серпня, повідомили спостерігачі та місцеві державні ЗМІ, передає DW.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив про 40 вбитих цивільних у місті Алеппо та його околицях внаслідок авіаударів та артилерійських обстрілів, яких завдали проурядові сили по підконтрольних опозиції районах. Мережа активістів "Місцевий координаційний комітет" повідомила про 45 загиблих цивільних в районах, підконтрольних опозиції.

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Крім того, сирійські державні ЗМІ та Центр моніторингу повідомили про артобстріли повстанцями підконтрольних уряду кварталів міста Алеппо, внаслідок яких загинули дев'ятеро мирних жителів, серед яких двоє дітей. Ще 22 людини були поранені, зазначають державні медіа.

Як повідомлялося, підконтрольні сирійському президенту Башару Асаду війська та опозиційні сили вже тривалий час ведуть бої за Алеппо - одне з найбільших міст Сирії. Повстанцям нещодавно вдалося прорвати блокаду урядових військ, які тримали місто в облозі. В ООН заявляють про катастрофічну гуманітарну ситуацію в місті. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував у разі необхідності доставляти медикаменти в Алеппо повітряним шляхом.