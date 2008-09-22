Президент ПАР подав у відставку

Президент ПАР Табо МБЕКІ подав у відставку, повідомило в неділю агентство Франс Прес.

"Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб оголосити народу, що сьогодні я вручив лист про свою відставку спікеру Національних Зборів Балека МБЕТЕ", - цитує агентство слова президента ПАР, з якими він виступив на національному телебаченні в неділю.

66-річний Т.МБЕКІ, змінивши на посаді президента ПАР в червні 1999 року Нельсона МАНДЕЛУ, став першим президентом, який переміг на демократичних виборах.