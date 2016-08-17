Сербія не введе санкції проти Росії - президент країни

Про це повідомляється на сайті президентської адміністрації Сербії, передає РБК.

За словами Ніколіча, його країна не запровадить заходи проти Росії, "якщо це означає узгодження з зовнішньою політикою ЄС".

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Він зазначив, що Сербія пов'язана з Росією. "Ми пов'язані з Росією, ми пов'язані зі Сполученими Штатами, де живе велика сербська громада", — додав він.

При цьому Ніколіч на зустрічі в черговий раз заявив про бажання Сербії увійти в Євросоюз. Байден, у свою чергу, повідомив, що Вашингтон не чекає, що Сербія буде обирати між Заходом і Росією.

Як повідомляв УНІАН, Сербія не збирається приєднуватися до санкцій проти Росії.

18 березня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могериіні заявила, що Євросоюз продовжить реалізацію політики невизнання Криму частиною Росії, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Вона закликала держави-члени ООН розглянути можливість вжиття аналогічних заходів щодо невизнання, посилаючись на резолюцію Генеральної Асамблеї від 27 березня 2014 року.