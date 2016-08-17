Сербія не введе санкції проти Росії - президент країни
Президент Сербії Томіслав Ніколіч на зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом заявив, що Сербія не може ввести санкції проти Росії.
Про це повідомляється на сайті президентської адміністрації Сербії, передає РБК.
За словами Ніколіча, його країна не запровадить заходи проти Росії, "якщо це означає узгодження з зовнішньою політикою ЄС".
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Він зазначив, що Сербія пов'язана з Росією. "Ми пов'язані з Росією, ми пов'язані зі Сполученими Штатами, де живе велика сербська громада", — додав він.
При цьому Ніколіч на зустрічі в черговий раз заявив про бажання Сербії увійти в Євросоюз. Байден, у свою чергу, повідомив, що Вашингтон не чекає, що Сербія буде обирати між Заходом і Росією.
Як повідомляв УНІАН, Сербія не збирається приєднуватися до санкцій проти Росії.
18 березня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могериіні заявила, що Євросоюз продовжить реалізацію політики невизнання Криму частиною Росії, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Вона закликала держави-члени ООН розглянути можливість вжиття аналогічних заходів щодо невизнання, посилаючись на резолюцію Генеральної Асамблеї від 27 березня 2014 року.