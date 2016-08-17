У Санкт-Петербурзі ФСБ РФ проводить спецоперацію: очевидці повідомляють про стрілянину та вибухи – ЗМІ

УФСБ по Петербургу проводить спецоперацію із затримання осіб, які перебувають у федеральному розшуку за звинуваченням в участі в незаконних збройних формуваннях на території Північно-Кавказького регіону в багатоквартирному будинку на Ленінському проспекті, 92, корпус 3. Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка", посилаючись на прес-центр спецслужби.

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Близько 10.30 від очевидців стала надходити інформація про те, що будинок оточений людьми у формі спецназу. Як передає кореспондент з місця подій, будівля оточена бійцями СОБР. В будинок вони вносили багато білих мішків. З будівлі випускають людей. Але назад не впускають без пояснення причин. Близько 11.30 було чути хлопок.

Пітер

Близько 12 годин на балконах 10 і 11 поверхів з'явилися люди в білих і зелених костюмах хімзахисту і в протигазах pic.twitter.com/bx3HZOM5a1 — Життя в Резервації (@CleanAuthoritie) 17 серпня 2016 р.

Очевидці розповіли виданню, що в будівлі сталися два вибухи. У соцмережах пишуть про стрілянину на місці проведення операції.

Кореспондент з місця подій повідомляє, що на балконах 10 і 11 поверхів будівлі з'явилися люди в протигазах і костюмах хімічного захисту.

За інформацією журналістів, операцію проводять за дорученням спецслужб Кабардино-Балкарської республіки.