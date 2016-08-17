Затримання кавказьких ополченців у Петербурзі: у мережі з'явилося відео "гучної" операції карателів з ФСБ

15:56, 17 серпня 2016
Світ
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У мережі з'явилося відео, зняте одним з мешканців будинку Петербурга, в якому проводиться каральна операція ФСБшників із затримання ополченців з Північного Кавказу.

fontanka.ru

Відповідні відео опублікували місцеві ЗМІ.

На відео видно двір будинку, в якому стоять кілька білих автомобілів і один автобус. Протягом всього відео люди у формі пісочного кольору завантажують в один з автомобілів коробки. Пізніше вони безперешкодно покидають будинок, також кілька людей Росгвардії заходять у під'їзд будинку.

Під час каральної операції ФСБшники вбили двох кавказців. Ще трьох затримали, повідомляє "Фонтанка".

Операція карателів з ФСБ із затримання кавказців в багатоквартирному житловому будинку в Петербурзі почалася вранці 17 серпня. Під час неї було чутно хлопки і постріли, повідомляли очевидці.

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