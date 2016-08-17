The New York Times: Хакери таки викрали секретний код спецслужб США, Сноуден кинув тінь на РФ

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на The New York Times.

Газета відзначає, що більшість зовнішніх експертів, які вивчили повідомлення групи, zrf називає себе Shadow Brokers, що з'явилися на цьому тижні, прийшли до висновку, що вони, судячи з усього, містять справжні фрагменти коду, використовуваного при створенні шкідливого програмного забезпечення спеціально для АНБ.

Велика частина коду була розроблена для злому систем мережевого захисту і проникнення в комп'ютерні системи таких суперників, як Росія, Китай та Іран, зазначає газета. Це дозволяє АНБ впроваджувати в систему «закладки», які можуть залишатися непоміченими протягом багатьох років і використовуватися для моніторингу мережного трафіку або активізації руйнівної комп'ютерної атаки.

Однак код, ймовірно, не був узятий з архіву колишнього підрядника АНБ Едварда Сноудена.

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Очевидно, що той, хто отримав вихідний код, зламав абсолютно секретні комп'ютерні сервери АНБ з розмежуванням доступу або інші сервери в світі, які агентство використовує для зберігання своїх файлів, пише New York Times.

«Непрямі докази і здоровий глузд показують, що відповідальність лежить на Росії», - раніше написав Сноуден у своєму Twitter.

На його думку, поява коду є попереджувальним пострілом у бік уряду США на випадок, якщо він буде обговорювати введення санкцій проти Росії у зв'язку з кібернетичної крадіжкою документів Національного комітету Демократичної партії.