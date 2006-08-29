Молдова не збирається об`єднуватися з Румунією

Молдова ніколи не об`єднається з Румунією, заявив Президент Молдови Володимир ВОРОНІН в інтерв`ю кишинівському бюро радіостанції Бі-Бі-Сі, передає ІТАР-ТАРС.

«Ні вся Молдова, ні якась окрема її частина ніколи не ввійде до складу Румунії. Ми не для того обрали шлях незалежності», - сказав В.ВОРОНІН, коментуючи нещодавні заяви Президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ про можливе об`єднання Румунії та Молдови в рамках Європейського союзу.

На думку В.ВОРОНІНА, варіант входження Молдови до складу Румунії «категорично виключається як зараз, так і тоді, коли Молдова стане членом ЄС».

«З мого боку не було й не може бути ніяких негативних реакцій на заяви БЕСЕСКУ. Більш того, особисто я усвідомлюю, що він зробив їх із найкращих спонукань і навіть з урахуванням наших особистих відносин, які дуже хороші. Інша справа, що ці заяви не були узгоджені з нами, й ми дізналися про них від журналістів», - пояснив Президент Молдови.