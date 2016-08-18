У Туреччині підірвали начинену вибухівкою машину: троє загиблих, більше сотні поранених (відео)

Біля управління поліції у східнотурецькій провінції Элазіг стався вибух. Наразі відомо про 3 загиблих і понад сотню поранених. Багато з них – у критичному стані. Про це з посиланням на агентство Doğan пише Hurriуet.

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На перших кадрах видно, що будівлю серйозно пошкоджено, на місці вибуху утворилася вирва.

Elazığ'da bombalı saldırı. Saldırı sonrasında Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden ilk görüntüler. https://t.co/H34RhR3JYrhttps://t.co/ZqCjTyWhLH — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) August 18, 2016

Начинена вибухівкою машина приїхала з західного напрямку і вибухнула прямо перед входом в будівлю, повідомляє CNN Turk.

Міністр оборони Туреччини Фікрі Ісик вже заявив, що за терактом стоїть "Робоча партія Курдистану": "Ця атака підтверджує, що "РПК" – інструмент світових сил".

Як повідомлялося раніше, цієї ночі на сході Туреччини, в місті Ван, пролунав ще один вибух. Його жертвами стали троє людей, 40 отримали поранення.