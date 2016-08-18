Біля поліцейського відділку в Туреччині стався вибух, троє загиблих
01:12, 18 серпня 2016Світ
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У Туреччині біля поліцейської дільниці вибухнув поліцейський автомобіль.
REUTERS
Автомобіль вибухнув у провінції Ван на сході країни біля поліцейського відділку в містечку неподалік від кордону з Іраном, повідомляє Reuters з посиланням на агентство Dogan.
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Відзначається, що в дільниці знаходилися в тому числі і казарми, в яких проживають співробітники правоохоронних органів.
В результаті вибуху загинули троє людей і сорок отримали поранення. До місця події були направлені карети швидкої допомоги.
Поки немає інформації, хто несе відповідальність за напад. Як зазначає Reuters, у місцевості, де стався вибух, діють загони курдських бойовиків, які нерідко атакують поліцейські ділянки саме таким способом.
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