Румунія "рішуче" відкидає інформацію про перекидання ядерної зброї США з Туреччини

13:41, 18 серпня 2016
Світ
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Румунія спростовує інформацію про перекидання ядерної зброї США з турецької військової бази Інджирлік на територію країни.

REUTERS

«Міністерство закордонних справ рішуче відкидає цю інформацію», — заявило румунське зовнішньополітичне відомство у відповідь на запит агентства Agerpress, повідомляє РБК.

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Раніше видання EurActiv з посиланням на джерела повідомило, що на тлі загострення відносин між Анкарою і Вашингтоном США почали перевозити ядерну зброю з Туреччини в Румунію.

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