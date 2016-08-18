Румунія "рішуче" відкидає інформацію про перекидання ядерної зброї США з Туреччини
13:41, 18 серпня 2016Світ
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Румунія спростовує інформацію про перекидання ядерної зброї США з турецької військової бази Інджирлік на територію країни.
REUTERS
«Міністерство закордонних справ рішуче відкидає цю інформацію», — заявило румунське зовнішньополітичне відомство у відповідь на запит агентства Agerpress, повідомляє РБК.
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Раніше видання EurActiv з посиланням на джерела повідомило, що на тлі загострення відносин між Анкарою і Вашингтоном США почали перевозити ядерну зброю з Туреччини в Румунію.
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