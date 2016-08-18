США вирішили вивезти свою ядерну зброю з Туреччини - ЗМІ

На тлі загострення відносин між Анкарою і Вашингтоном США почали перевозити ядерну зброю з Туреччини в Румунії. Про це EurActiv повідомили два незалежних джерела.

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Як зазначило одне з джерел, перевезення такої кількості зброї – технічно дуже складне завдання.

"Перевезти понад 20 одиниць зовсім не просто", - сказав співрозмовник видання.

У недавньому звіті Simson Center повідомлялося, що з часів холодної війни в Туреччині базувалися 50 одиниць американської стратегічної ядерної зброї. Вони перебували на базі Інджирлік, всього в сотні кілометрів від кордону з охопленою війною Сирією.

Після провальної спроби перевороту в Туреччині уряд Ердогана заблокувало роботу Інджирлік, заборонивши американській авіації сідати і злітати на території бази. Її командир був затриманий за нібито співучасть у заколоті. У доповіді відзначається, що невідомо, чи вдалося б США тримати зброю під контролем у разі подальшого розгортання громадянського конфлікту.

Інше джерело повідомило виданню, що після невдалої спроби путчу відносини США і Туреччини загострилися, тому Вашингтон більше не може довіряти Анкарі у зберіганні зброї.

Американські боєголовки будуть переміщені на базу Девеселу в Румунії, повідомляє видання.