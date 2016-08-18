Екстрена посадка Airbus в Туреччині: пожежу в двигуні літака з 298 пасажирами на борту "влаштував" птах

17:26, 18 серпня 2016
Світ
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Причиною загоряння у двигуні літака Airbus 330 авіакомпанії Qatar Airways, який екстрено сів в аеропорту Стамбула, стала птиця, яка залетіла в двигун.

А330 / twitter.com/avazturk

Про це повідомляє Cumhuriyet.

На борту перебували 298 пасажирів. Всі вони в даний момент чекають вильоту на іншому літаку.

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Двигун лайнера отримав серйозні пошкодження, його буде відремонтовано.

Як повідомляв УНІАН, раніше в аэропорту Стамбула екстрено сів літак з палаючим двигуном. Лайнер виконував рейс Стамбул-Доху.

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