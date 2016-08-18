Екстрена посадка Airbus в Туреччині: пожежу в двигуні літака з 298 пасажирами на борту "влаштував" птах

Про це повідомляє Cumhuriyet.

На борту перебували 298 пасажирів. Всі вони в даний момент чекають вильоту на іншому літаку.

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Двигун лайнера отримав серйозні пошкодження, його буде відремонтовано.

Як повідомляв УНІАН, раніше в аэропорту Стамбула екстрено сів літак з палаючим двигуном. Лайнер виконував рейс Стамбул-Доху.