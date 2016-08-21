Творець знаменитої групи Backstreet Boys помер у в'язниці
10:21, 21 серпня 2016Світ
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У США у в'язниці штату Техас помер 62-річний музичний продюсер Лу Перлман.
Перлман відбував 25-річний термін / latimes.com
Про це повідомляє Los Angeles Times.
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Перлман створив відомі бойбенди Backstreet Boys 'NSync.
Він був засуджений у справі про шахрайство в 2008 році і відбував 25-річний термін.
Причина смерті поки не встановлена.
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