В Осло шматок стелі концертного залу впав на людей під час заходу (фото)
19:55, 21 серпня 2016Світ
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У норвезькому місті Осло відбулося часткове обвалення концертного залу Sentrum Ѕсепе під час заходу в будівлі.
Постраждало 15 осіб / @DailyMirror
За інформацією місцевої поліції, в результаті події постраждали 15 людей, передає Газета.ру за інформацією NRK.
Зал Sentrum Ѕсеnе розрахований на 1,8 тисячі осіб. Проте точне число знаходилися в будівлі у момент НП людей невідомо.
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Відзначається, що в концертному залі проходив захід з нагоди початку навчального року. У приміщенні були студенти, всі вони були евакуйовані.
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