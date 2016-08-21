В Осло шматок стелі концертного залу впав на людей під час заходу (фото)

За інформацією місцевої поліції, в результаті події постраждали 15 людей, передає Газета.ру за інформацією NRK.

Зал Sentrum Ѕсеnе розрахований на 1,8 тисячі осіб. Проте точне число знаходилися в будівлі у момент НП людей невідомо.

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Відзначається, що в концертному залі проходив захід з нагоди початку навчального року. У приміщенні були студенти, всі вони були евакуйовані.