Внаслідок двох вибухів у Сомалі загинули понад 20 людей

Вибухи пролунали неподалік будівлі місцевої адміністрації, передає Deutsche Welle.

"Кількість загиблих перевищує 20 осіб та може ще зрости", - заявив лікар місцевого госпіталю Ахмед Сугуле, повідомляє агенція Reuters. За його словами, внаслідок вибухів ще 30 осіб отримали поранення.

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За свідченнями жителів міста, два гучних вибухи пролунали з невеликим інтервалом, після чого розпочалася стрілянина. "Були дві великі бомби. Перша з них - у вантажівці, а через хвилину (бомба вибухнула. - Ред.) - в легковому автомобілі. Мій брат був поранений на місці вибуху", - сказав агентству Reuters місцевий житель Халіма Ісмаїл.

Відповідальність за вибухи взяло на себе екстремістське угруповання "Аш-Шабаб", яке намагається повалити уряд країни. Нагадаємо, ісламісти з руху "Аш-Шабаб" регулярно скоюють криваві теракти не лише в Сомалі, а й у сусідній Кенії.