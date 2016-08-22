Смертник на весіллі в Туреччині забрав життя 22 дітей

Про це пише Reuters з посиланням на владу країни.

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При цьому, як заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, виконавцю теракту також було від 12 до 14 років.

Ердоган у неділю звинуватив "Ісламську державу" в теракті під час весілля, в результаті якого загинули понад 50 осіб і десятки отримали поранення.