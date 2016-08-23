У Держдепі США сумніваються, що Росія припинила використовувати авіабазу в Ірані
Державний департамент США заявив, що невідомо, чи дійсно Росія припинила використовувати військову базу Хамадан в Ірані.
Про це заявив представник відомства Марк Тонер, пише Reuters.
За його словами, США уважно моніторять розвиток співробітництва між Росією та Іраном.
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"Для нас незрозуміло, чи дійсно вони перестали використовувати авіабазу", - сказав Тонер.
Як повідомляв УНІАН, раніше Іран заявив про припинення використання бази Хамадан російською авіацією. Незабаром міністр оборони Ірану Хосейн Дехган пояснив, що рішення вигнати РФ з авіабази прийняли за "неповагу і бажання покрасуватися".
"Зрозуміло, Росії хочеться показати, що вони - супердержава і впливова країна, що вони активно поводяться у сфері безпеки в цьому регіоні і в світі", - сказав міністр.
Нагадаємо, 16 серпня Росія перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу в Ірані.
База Хмеймим в сирійській Латакії, де розміщуються російські літаки, нібито не підходить для масивних Ту-22М3 – одних з найбільших бомбардувальників світу.