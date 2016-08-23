У мережі з'явилося відео ДТП за участю Дікапріо
13:20, 23 серпня 2016Світ
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Відеозапис аварії, в яку потрапив актор Леонардо Дікапріо зі своєю подругою, з'явилася на YouTube.
Дікапріо допоміг жінці вийти з машини / gpclub.ru
Раніше повідомлялося, що в Нью-Йорку зіткнулися Range Rover, в якому перебував актор і автомобіль Mini Cooper.
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В результаті події ніхто не постраждав, автомобілі значних ушкоджень не отримали.
Після аварії зірка Голлівуду, вийшовши зі своєї машини, підійшов до жінки, допоміг їй вийти з машини і відвів її до відбійника, щоб та прийшла до тями.
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