У мережі з'явилося відео ДТП за участю Дікапріо

Раніше повідомлялося, що в Нью-Йорку зіткнулися Range Rover, в якому перебував актор і автомобіль Mini Cooper.

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В результаті події ніхто не постраждав, автомобілі значних ушкоджень не отримали.

Після аварії зірка Голлівуду, вийшовши зі своєї машини, підійшов до жінки, допоміг їй вийти з машини і відвів її до відбійника, щоб та прийшла до тями.