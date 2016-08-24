Два вибухи прогриміли на таїландському курорті: один загиблий, 30 поранених
На таїландському курорті Паттані прогриміли два вибухи, в результаті загинула одна людина і постраждали ще 30.
Про це Reuters розповів полковник поліції міста, передає РБК.
Він пояснив, що перший вибух стався на парковці перед готелем. Однак тоді ніхто не постраждав.
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Другий вибух стався внаслідок спрацювання вибухового пристрою у вантажівці, припаркованій біля входу в готель навпроти караоке-бару. За словами поліцейського, іноземців серед постраждалих немає.
Нагадаємо, 11 серпня на курорті Хуахін сталися два вибухи. Тоді загинула жінка, ще 19 людей постраждали, у тому числі іноземні туристи. Зловмисники сховали бомби в горщики для рослин, після чого пристрої були приведені в дію за допомогою мобільних пристроїв.
Через кілька годин після цього вибуху бомби спрацювали на курорті Патонг і острові Пхукет. У місті Патонг бомба була закладена в квіткову клумбу, яка розташовувалася перед відділенням поліції. Один чоловік загинув, ще один отримав поранення. На Пхукеті сталися два вибухи, в результаті також постраждала одна людина.