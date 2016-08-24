Землетрус в Італії: кількість жертв стихії зросла до шести осіб

За даними місцевої влади, пошкодження отримали будівлі в декількох населених пунктах, пише Медуза з посиланням на MSN News.

Відзначається, що під завалами можуть залишатися заблокованими люди. Так, про значні руйнування і чотирьох загиблих повідомила мерія міста Аккумоли. Тіла ще двох загиблих виявлено в селі Пескара-дель-Тронто.

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Епіцентр землетрусу, повідомила Геологічна служба США, знаходився недалеко від міста Норча в провінції Умбрія. Магнітуду землетрусу американські сейсмологи оцінили в 6,2. Землетрус супроводжувався афтершоком магнітудою 5,5.

Як повідомляв УНІАН, підземний поштовх магнітудою 6,1 бали був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія в центральній Італії.

Раніше повідомлялось про двох загиблих.