Землетрус в Італії: кількість жертв стихії зросла до шести осіб
У результаті землетрусу, що стався рано вранці в середу, 24 серпня, в центральній частині Італії, загинули щонайменше шість осіб.
За даними місцевої влади, пошкодження отримали будівлі в декількох населених пунктах, пише Медуза з посиланням на MSN News.
Відзначається, що під завалами можуть залишатися заблокованими люди. Так, про значні руйнування і чотирьох загиблих повідомила мерія міста Аккумоли. Тіла ще двох загиблих виявлено в селі Пескара-дель-Тронто.
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Епіцентр землетрусу, повідомила Геологічна служба США, знаходився недалеко від міста Норча в провінції Умбрія. Магнітуду землетрусу американські сейсмологи оцінили в 6,2. Землетрус супроводжувався афтершоком магнітудою 5,5.
Як повідомляв УНІАН, підземний поштовх магнітудою 6,1 бали був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія в центральній Італії.
Раніше повідомлялось про двох загиблих.