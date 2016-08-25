Техаські студенти протестували проти дозволу носити вогнепальну зброю за допомогою секс-іграшок

Організатори акції роздали учасникам 4,5 тисячі секс-іграшок, заборонених до пронесення на територію університету, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На думку учасників акції, заборонені секс-іграшки представляють для студентів набагато меншу небезпеку, ніж дозволена зброя.

"Студенти повинні піклуватися про домашні завданнях. Вони не повинні турбуватися про те, що у їх одногрупника в рюкзаку заряджений пістолет", - сказала виданню Dallas Morning News одна з організаторів акції протесту Ана Лопес.

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Прихильники носіння зброї в аудиторії стверджують, що нові правила дозволять студентам відчувати себе більш захищеними.

"Вогнепальна зброя дає жінкам можливість компенсувати фізичну нерівність з чоловіками, дану нам від природи", - заявив тому ж виданню студент Форрест Салліван.

Закон про дозвіл на приховане носіння вогнепальної зброї в навчальних аудиторіях був прийнятий владою Техасу минулого року, а 1 серпня цього року вступив у силу. Багато хто від початку сприйняли закон негативно. Декан одного з факультетів Техаського університету після його прийняття пішов у відставку.