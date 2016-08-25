В Афганістані вбито двох бойовиків, які напали на місцевий Американський університет

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

24 серпня біля входу в навчальний заклад у столиці Афганістану терорист-смертник здійснив самопідрив, після чого бойовики проникли на територію університетського комплексу.

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На даний момент немає точної інформації про кількість постраждалих і жертв. За даними Міністерства охорони здоров'я Афганістану, загинув один охоронець, 21 людина постраждала. Іноземців серед них немає.

"Бій завершено, і як мінімум двоє нападників вбито", - зазначив співробітник поліції. За його словами, "зараз проводиться операція по зачистці" і "незабаром будуть оприлюднені подробиці".