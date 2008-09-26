РФ готова співпрацювати з Венесуелою в атомній сфері - Путін

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін підтвердив готовність Росії до співпраці з Венесуелою у сфері атомної енергетики. "Ми готові розглянути можливості співпраці у використанні атомної енергії", - заявив В.Путін на зустрічі з венесуельським президентом Уго Чавесом, який прибув напередодні до Москви з візитом, передає телеканал "Вести".

Серед перспективних напрямів взаємодії двох країн глава російського уряду назвав звичайну енергетику, високі технології, машинобудування і нафтохімію.

Стосуючись розширення співпраці в енергетичній сфері, В.Путін повідомив, що на кінець жовтня запланований пуск першої бурової установки Газпрому у Венесуельській затоці. Він також висловив думку, що "співпраця між російськими компаніями і венесуельською державною нафтовою компанією може добре розвиватися не тільки в двосторонньому плані, але і на ринках третіх країн".

Кажучи про контакти у військово-технічній галузі, В.Путін запевнив, що "ми маємо намір повністю реалізувати домовленості і по співпраці військово-морських сил". Він нагадав, що зараз загін російських військових кораблів "знаходиться на шляху до Атлантичного океану". "Ми готові обговорити і подальшу співпрацю у військово-технічній сфері", - сказав глава російського уряду.

У свою чергу У.Чавес висловив задоволення темпами розвитку двосторонньої співпраці. Він пригадав вислів героя національно-визвольної боротьби XIX століття з іспанським колоніалізмом Симона Болівара, який попереджав, що "світ рухатиметься дуже швидко". "І якщо наші країни не рухатимуться в тому ж ритмі, то вони просто потонуть", - відзначив він. "Наша динаміка дозволяє нам, навпаки, спливти на поверхню", - упевнений венесуельський президент.

У відповідь російський прем`єр відзначив, що "Латинська Америка стає помітною ланкою у всьому ланцюжку формування багатополярного світу". "Це очевидно, і ми будемо все більше і більше уваги приділяти цьому напрямку нашої економічної і зовнішньої політики", - додав В.Путін.

РБК