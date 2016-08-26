Військовий корабель США відкрив попереджувальний вогонь через іранський катер

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленням речника ВМС США Біла Урбана, під час інциденту 25 травня американський корабель «здійснив три попереджувальних постріли з 50-каліберної зброї, що змусило іранський катер відійти».

Інцидент стався на північ від Перської затоки.

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Раніше США повідомляли про інший інцидент, коли 23 серпня іранський корабель переслідував американське судно біля Омрузької протоки.

«Незрозуміло, яку мету переслідував іранський корабель, але така поведінка є неприйнятною, зважаючи на те, що корабель США був у міжнародних водах», – сказав речник Білого дому Джош Ернест.

Тегеран заявив, що його кораблі лише виконують свої регулярні обов’язки щодо моніторингу іноземних кораблів біля іранських вод.