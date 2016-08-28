Партія чинного прем'єра Іспанії домовилася про коаліцію з лібералами

Відповідну угоду представники двох політичних сил підписали у неділю, 28 серпня, в Мадриді, передає Deutsche Welle.

Вона містить зокрема пакет з близько 150 реформ, запропонованих лібералами в обмін та свою участь у владній коаліції.

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Утім, обидві партії не мають достатньої кількості мандатів для формування урядової більшості в парламенті, тож змушені розраховувати на підтримку їхнього уряду меншості іншими депутатами та політичними силами. Ця підтримка буде необхідна під час голосування за переобрання Маріано Рахоя, який поки що виконує обов'язки керівника уряду, повторно на пост прем'єр-міністра країни.

Сам Рахой, який представляє консерваторів, заявив після підписання угоди, що має намір зустрітися 29 серпня з головою Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСПР) Педро Санчесом, аби домовитися про підтримку з боку соціалістів. Як мінімум, може йтися про утримання соціалістів від голосування. У противному разі країні слід готуватися до повторних парламентських виборів, застеріг Рахой.

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Разом узяті ліберали та консерватори набирають 170 голосів - на шість голосів менше, ніж необхідно для більшості в парламенті з 350 депутатів. У другому турі голосування, що очікується в п’ятницю, достатньо просто звичайної більшості голосів.

Нагадаємо, консервативна Народна партія набрала найбільшу кількість голосів на виборах 26 червня, але повернути втрачену 20 грудня абсолютну більшість їй не вдалося.