Великобританія відправляє есмінець для військової кампанії проти "Ісламської держави"
12:40, 29 серпня 2016Світ
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Великобританія відправляє есмінець Королівських ВМС в Перську затоку для підтримки військової кампанії проти "Ісламської держави".
REUTERS
Британський міністр оборони Майкл Феллон цього тижня відправить есмінець HMS Daring, який буде захищати американські кораблі, що використовуються для бомбардувань позицій ісламістів у Сирії та Іраку, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Telegraph.
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Есмінець, екіпаж якого налічує 190 осіб, також буде патрулювати один з найбільш жвавих у світі судноплавних шляхів.
Судно також буде надавати розвідувальну інформацію в штаб-квартиру управління повітряної операції проти "Ісламської держави".
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