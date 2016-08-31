В аеропорту Франкфурта почалася евакуація пасажирів (фото, відео)
В аеропорту Франкфурта-на-Майні почалася евакуація людей з першого і другого рівнів терміналу.
Очікується, що відбудуться затримки в розкладі польотів, передає Reuters.
Служби безпеки аеропорту попросили пасажирів терміново залишити будівлю, повідомляє Bild.
Читайте такожБіля посольства Китаю у Бішкеку пролунав вибух (фото, відео)У свою чергу в прес-службі аеропорту Франкфурта розповіли, що невідомий порушив норми безпеки, перетнувши зону контролю без перевірки. Його вже затримано.
Повідомляється, що всі пасажири, яких перевірили, пройдуть контроль повторно.
Як повідомляв УНІАН, 29 серпня біля Брюссельського інституту кримінології, що розташований на півночі міста, вибухнула бомба.
Area A at Frankfurt airport is guarded and evacuated until further notice and no flights will be leaving now !! pic.twitter.com/pfTzIp5i5e— Mina Maged (@MinaMaged4real) August 31, 2016
Chaos at Frankfurt Airport!#GermanPolizeiNotPrepared#Fraportpic.twitter.com/ouuBR6d6VR— Gerardo Kobeh (@gkobeh) August 31, 2016
Everyone has been evacuated and the terminal in blocked by the police— Mina Maged (@MinaMaged4real) August 31, 2016
Frankfurt airport pic.twitter.com/B52WvcFe0U
#frankfurtairport this ain't gonna be fun pic.twitter.com/nn4Ql8RE2H— Steve Sosebee (@Stevesosebee) August 31, 2016