У Брюсселі невідомі підірвали бомбу біля інституту кримінології
08:54, 29 серпня 2016Світ
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29 серпня біля Брюссельського інституту кримінології, що розташований на півночі міста, вибухнула бомба.
REUTERS
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що декілька нападників зранку підірвали бомбу біля лабораторій, які загорілися.
"Бомба вибухнула у понеділок біля Брюссельського інституту кримінології на півночі Брюсселя, але в будівлі нікого не було. жодна людина не поранена", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, у березні в аеропорту Брюсселя пролунали два вибухи. Незабаром пролунав вибух на станції метро Мальбек. В результаті терактів загинули 32 людини, близько 300 отримали поранення. Відповідальність за ці теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".
Невідомі підірвали бомбу біля Інституту кримінології в Брюсселі
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