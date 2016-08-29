У Брюсселі невідомі підірвали бомбу біля інституту кримінології

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що декілька нападників зранку підірвали бомбу біля лабораторій, які загорілися.

"Бомба вибухнула у понеділок біля Брюссельського інституту кримінології на півночі Брюсселя, але в будівлі нікого не було. жодна людина не поранена", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у березні в аеропорту Брюсселя пролунали два вибухи. Незабаром пролунав вибух на станції метро Мальбек. В результаті терактів загинули 32 людини, близько 300 отримали поранення. Відповідальність за ці теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".