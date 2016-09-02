Простирадла на голій підлозі та собачі миски: ЗМІ показали відео з в'язниці для секс-рабинь ІД

У недавно звільненому від ІД сирійському місті Манбіж опозиційні сили виявили в'язницю, в якій ісламісти утримували і катували секс-рабинь. Про це пише The Mirror.

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У будинку 10 невеликих кімнат. Ймовірно, в них утримували і катували жінок, які відмовлялися виконувати накази терористів.

Повстанці з Віськової ради Манбіжа розповідають, що у в'язниці були знайдені різноманітні пристрої, сексуальні стимулятори, контрацептиви і наркотики. На відео також потрапили подушки в плямах і простирадла, які лежать прямо на підлозі. В одній з кімнат на підлозі знайшли пластикову собачу миску з їжею, в іншій – гребінець.

Сама в'язниця знаходиться у важкодоступному місці і добре захована.

Як повідомляє Arab24, Військова рада Манбіжа – це курдські загони, що воюють на боці Асада в Сирії. Для проасадівських сил захоплення Манбіжа було вкрай важливим, оскільки місто знаходиться на ключовому шляху між турецьким кордоном і «столицею» ІД Раккою.