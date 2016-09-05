Угода щодо Сирії: зустріч Керрі та Лаврова пройшла безуспішно

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на представника Держдепартаменту США.

За його словами, між дипломатами залишаються розбіжності.

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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня президент США Барак Обама заявив, що між Москвою і Вашингтоном існують серйозні розбіжності щодо Сирії. За його словами, переговори з Росією будуть ключовим фактором у досягненні якоїсь домовленості про припинення вогню в Сирії.

У Держдепартаменті розповіли, що Росія повернулася до попередніх позицій у тих питаннях, які США вважали закритими.