Угода щодо Сирії: зустріч Керрі та Лаврова пройшла безуспішно
08:42, 05 вересня 2016Світ
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Під час зустрічі на полях саміту G20 в Китаї держсекретар США Джон Керрі і глава МЗС Росії Сергій Лавров не змогли досягти консенсусу щодо Сирії.
REUTERS
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на представника Держдепартаменту США.
За його словами, між дипломатами залишаються розбіжності.
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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня президент США Барак Обама заявив, що між Москвою і Вашингтоном існують серйозні розбіжності щодо Сирії. За його словами, переговори з Росією будуть ключовим фактором у досягненні якоїсь домовленості про припинення вогню в Сирії.
У Держдепартаменті розповіли, що Росія повернулася до попередніх позицій у тих питаннях, які США вважали закритими.
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