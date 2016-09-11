Директор ЦРУ вкотре попередив про небезпеку кібернападів російських хакерів

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан вкотре попередив, що хакери з Росії надзвичайно кваліфіковані і досвідчені у здійсненні кібернападів.

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Як передає Радіо «Свобода, про це він сказав в недільному телеінтерв’ю.

При цьому Бреннан прямо не звинувачував Росію у недавніх втручаннях у комп’ютерні системи Демократичної партії США, хоча раніше інші представники розвідки і кіл, які займаються кібербезпекою, заявляли про це.

Директор ЦРУ лише наголосив, що Москва «агресивно» збирає розвідувальні дані.

За його словами, у США викликають занепокоєння, до яких заходів Росія може вдатися для отримання інформації в кіберпросторі, і тим, як вона може скористатися цією інформацією.

Питання про російських хакерів, які діють за підтримки чи за завданнями державної влади Росії, постало у США особливо гостро вже під час нинішніх президентських перегонів. В інтернеті було оприлюднено викрадене електронне листування працівників апарату Демократичної партії, що спричинило скандал якраз напередодні офіційного висування Гілларі Клінтон кандидатом у президенти від цієї партії.

Її супротивник від Республіканської партії Дональд Трамп, якого критики звинувачують у прокремлівських позиціях, заперечив небезпеку втручання Росії в перебіг кампанії і в інтерв’ю на одному з російських прокремлівських телеканалів заявив, що навряд чи Кремль намагається здійснити таке втручання.