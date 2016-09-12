Голова Єврокомісії закликав розслідувати контракт свого попередника з американським банком

Як повідомляє РБК з посиланням на Libre Belgique, Юнкер звинуватив Баррозу у порушенні професійної етики і хоче дізнатися деталі його робочого контракту в Goldman Sachs. Глава європейського органу виконавчої влади додав, що направив європейському обмудсмену лист.

Офіційний представник Єврокомісії Маргаритис Схинас, у свою чергу, заявив, що Баррозу не порушував законодавство ЄС, оскільки уклав контракт з американським банком після встановленого терміну - 18 місяців.

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Юнкер також попросив спеціальний комітет, який консультує Єврокомісію з питань етики, винести вердикт за результатами перевірки відповідності договорів про діяльність, яку колишній єврокомісар вибрав по закінченні своїх мандатів.

Президент Франції Франсуа Олланд зазначив, що вибір Баррозу є «морально неприпустимим», пише Le Monde з посиланням на слова голови держави.

У липні Баррозу був призначений виконавчим головою ради директорів міжнародного підрозділу Goldman Sachs, він буде консультувати банк з питань виходу Великобританії з Євросоюзу. Він обіймав пост голови Європейської комісії в 2004-2014 роки. До цього, з 2002 по 2004 рік, він був прем'єр-міністром Португалії.