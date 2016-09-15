Правозахисники закликали президента США помилувати Сноудена

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Американський союз захисту громадянських свобод, Amnesty International та Human Rights Watch запустили онлайн-петицію з вимогою офіційно помилувати інформатора, зазначивши, що він діяв в суспільних інтересах.

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"Перед виходом у прокат нового фільму Олівера Стоуна про викриття Сноудена і його втечу в Росію наша кампанія закликає помилувати колишнього співробітника АНБ до того, як президент Барак Обама залишить свій пост в січні", - йдеться в спільній заяві трьох організацій.

Сноуден подякував правозахисникам за підтримку і заявив, що вважає важливою можливість викривати помилки уряду.

"Я турбуюся не тільки про себе. Якщо мене та інших інформаторів посадять на багато років у в'язниці, не давши можливості пояснити нашу мотивацію присяжним, це може заморозити роботу майбутніх інформаторів, які, як і я, розкривають свавілля і перегини влади", - сказав Сноуден в ході відеоконференції з Москви.

Як повідомляв УНІАН, колишній аналітик Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден попросив президента країни Барака Обаму про помилування. Він вважає, що відкриття ним інформації про стеження американськими і британськими спецслужбами за громадянами було виправданим і пішло на користь суспільству

Минулого тижня Сноуден заявив в інтерв'ю Financial Times, що допускає причетність Росії до недавніх хакерських атак на США.

Раніше він розкритикував прийняття в Росії пакета антитерористичних законів, розроблених депутатом Іриною Яровою і сенатором Віктором Озеровым.