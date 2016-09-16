Меркель: Євросоюз перебуває у критичній ситуації

Про це Меркель заявила після прибуття на саміт ЄС у Братиславі, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Європейська правда.

"Ми знаходимося в критичній ситуації", - сказала Меркель.

"Наше завдання зараз показати на ділі, що ми можемо бути кращими", - додала канцлер.

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На її думку, саміт ЄС у Братиславі має дати чіткий меседж про те, що Європа готова змінюватися і ЄС готовий бути кращим.

"Послання Братислави має бути наступним: ми хочемо працювати і ми хочемо, щоб проблеми, які існують в Європі, були вирішені", - додала очільник німецького уряду.

ЄС потрібно покращуватися у галузі внутрішньої та зовнішньої безпеки, боротьби з тероризмом і оборонній сфері, а також у підтримці економічного зростання і збільшення зайнятості.

Видання відзначає, що лідери країн ЄС на нинішньому саміті мають зосередитися на забезпеченні внутрішньої і зовнішньої безпеки, а також збільшенні інвестицій, на якому ЄС планує зосередитися протягом найближчих шести місяців.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня у Братиславі відбудеться неформальний саміт лідерів 27 країн Євросоюзу. 7 вересня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на саміті обговорюватиметься питання відносин між Україною та ЄС.