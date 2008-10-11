Південна Корея створить електромагнітні бомби

Агентство з оборонних розробок (ADD) південнокорейського військового відомства працює над створенням електромагнітних бомб, призначених для знищення інформаційних систем ворога. Як повідомляє The Korea Times, розробку боєприпасів планується завершити до 2015 року.

Бомби, здатні генерувати електромагнітні імпульси та мікрохвильове випромінення високої потужності, дадуть змогу виводити з ладу не тільки системи управління та зв`язку, а й електронні компоненти всіх видів озброєння і військової техніки.

Принцип дії таких бомб грунтується на створенні в радіусі кількасот метрів від місця вибуху електромагнітного поля, що викликає в електричних провідниках короткочасний стрибок напруги в тисячі вольт. При цьому необхідний ефект досягається навіть в тому випадку, якщо устаткування було в знеструмленому стані.

Водночас Південна Корея готується до відбиття можливого електромагнітного удару з боку КНДР, хоча й не має в своєму розпорядженні достовірної інформації про проведення Пхеньяном таких розробок. Дані про програми оборонного характеру північнокорейська сторона не розкриває.

На даний момент технології, необхідні для створення електромагнітних бомб, мають тільки США і Росія. Пентагон випробував перші дослідні зразки 1991 року під час операції "Буря в пустелі". Згодом вони також застосовувалися в Сербії в 1999 році і під час другої війни з Іраком 2003 року.

Лента.ру