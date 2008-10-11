Голова МЗС Франції: Росія вивела з Грузії не всіх військових

Голова МЗС Франції Бернар Кушнер стверджує, що Росія вивела не всі війська з Грузії, і російсько-французьких переговорах, які мають відбутися 15 жовтня в Женеві, розглядатиметься питання подальшого виведення російських військових з території Грузії.

"Документ "Саркозі-Медведєв" не виконаний, тож мусимо ще попрацювати над продовженням процесу. Я знаю, що російські підрозділи вийшли, але не повністю. Мені відомо, що вони залишаються в Ахалгорському районі та інших місцях", - сказав Кушнер після зустрічі з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.

За словами міністра, в результаті неодноразових зустрічей президентів Саркозі і Медведєва сторони оголосили про те, що російські військові будуть виведені з прилеглих до конфліктних регіонів територій. "Хоча тоді ми помилилися", - додав Кушнер

"Так, росіяни вийшли з основних територій, але вони залишаються в Ахалгорському районі, і це проблема. На запланованій в Женеві зустрічі обговорюватиметься це питання", - цитує Кушнера "Новини-Грузія".

Президент Росії Дмитро Медведєв заявив у п`ятницю, що Росія виконала всі зобов`язання за планом "Медведєв-Саркозі".

Москва 9 жовтня офіційно повідомила Євросоюз про те, що виведення закінчено.