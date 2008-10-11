Російська ракета пролетіла на 3 тис. км більше, ніж була розрахована

Успішно запущена у суботу міжконтинентальна балістична ракета морського базування "Синева" встановила рекорд дальності польоту - 11 тисяч 547 кілометрів, передає РІА “Новости”.

Про це повідомив президент і верховний головнокомандуючий РФ Дмитро Медведєв, який стежив за навчаннями сил Північного флоту з борту важкого авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов". Відомо, що "Синева", згідно з ТТХ, розрахована на дальність 8300 кілометрів.

Крім того, Медведєв доручив міністерству оборони розробити програму будівництва авіаносних крейсерів, щоб розпочати створення таких кораблів в найближчі два роки. "Нам потрібно буде будувати нові авіаносні крейсери, це дуже важливий напрям розвитку військово-морських сил", - наголосив він. Авіаносний крейсер будується в середньому близько п`яти років, і, на думку Медведєва, "до 2013-2015 року ми зможемо отримати перші результати".

Як повідомлялося раніше, пуск "Синеви" на дальність з акваторії Баренцева моря в екваторіальну частину Тихого океану провів атомний підводний ракетоносець "Тула" з підводного положення в рамках навчань "Стабільність-2008". Вперше в історії ВМФ стрільбу було виконано не по полігону "Кура" на Камчатці.

Лента.ру