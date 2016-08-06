Чоловіку, який напав з ножем на перехожих в Лондоні, висунули звинувачення

Про це повідомила британська поліція, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Закарія Булхана, жителя південно-східного Лондона, звинувачують у вбивстві 64-річної Дарлін Хортон і замаху на вбивство ще п'ятьох осіб. У результаті нападу були поранені дві жінки і троє чоловіків.

Булхан - громадянин Норвегії сомалійського происхождления. Йому зачитають звинувачення у Вестмінстерському магістратському суді в суботу.

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Загибла Дарлін Хортон перебувала в Британії з чоловіком Річардом Вагнером - професором психології Університету штату Флорида, який викладав у Лондоні на літніх курсах.

Як заявив університет, пара планувала повернутися додому в місто Таллахассі в четвер, тобто на наступний день після нападу.

Тим часом британець, який отримав ножове поранення в живіт, залишається в лікарні у важкому, але стабільному стані.

Інші постраждалі - американець, ізраїльтянка, а також чоловік та жінка з Австралії, - були виписані з лікарні в четвер.

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Нагадаємо, 19-річний молодий чоловік з ножем напав на перехожих на Рассел-сквер, який знаходиться в центрі Лондона, неподалік від Британського музею. В результаті атаки загинула 60-річна жінка і п'ять чоловік постраждали.

Співробітникам правоохоронних органів вдалося затримати підозрюваного за допомогою електрошокера. Пізніше він був заарештований.

Помічник комісара лондонської поліції Марк Роулі раніше називав тероризм однієї з можливих версій в розслідуванні нападу. Крім того, він зазначав, що «психічний стан» затриманого - це важливий фактор у цьому інциденті і одна з головних ліній розслідування».