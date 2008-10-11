У Чечні від землетрусу загинули від 6 до 12 людей

Кількість жертв землетрусу в Чечні зросла до шістьох осіб, по медичну допомогу звернулися 116 людей, повідомив тимчасово виконуючий обов`язку начальника Головного управління МНС по республіці Ахмед Джейраханов. За його словами, які наводить РІА “Новости”, серед загиблих - 11-річний хлопчик. Більшість потерпілих - у Гудермеському районі Чечні, де до лікарень були доставлені більше 60 осіб.

Телеканал НТВ з посиланням на республіканське Міністерство охорони здоров`я повідомляє про 12 загиблих.

Як повідомлялося раніше, землетрус на Північному Кавказі силою від 5,5 до 5,9 балів, стався сьогодні удень. Його епіцентр був за 40 кілометрах на схід від Грозного. Починаючи з години дня зареєстровано 17 підземних поштовхів, які відчувалися також в Дагестані, Інгушетії, Осетії та Ставропольському краю. В інших регіонах, крім Чечні, жертв і руйнувань немає.