Атака на гуманітарну колону у Сирії: з'явилося відео авіаудару

Так, на відеозаписі видно серію вибухів, внаслідок яких знищено 18 вантажівок, жертвами стали щонайменше 14 осіб.

Також на відео показано наслідки авіаудару.

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Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного Півмісяця потрапив під авіаудар у провінції Алеппо.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайан заявив, що якщо "жорстокий напад" буде визнано умисним, його прирівняють до військового злочину. За словами О'Брайана, постраждали щонайменше 18 з 31 вантажівки.

Перед цим командування армії Асада заявило, що виходить з оголошеної 12 вересня угоди про припинення вогню в районі міста Алеппо, якої було досягнуто після довгих російсько-американських переговорів.