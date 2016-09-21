Екс-президент Бразилії постане перед судом у справі про корупцію

Про це пише Слон з посиланням на Reuters.

Згідно із заявою Федерального судді Серхіо Моро, да Сілву судитимуть за отримання хабарів в розмірі 3,7 млн реалів ($1,11 млн) від нафтової компанії Petrobras.

Читайте такожУ Португалії затримали підозрюваного по справі Petrobras

Бразильська поліція в рамках розслідування справи Petrobras затримала екс-президента в березні.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами голови бразильського апарату уряду Елізеу Падільї, всі чиновники, замішані в корупційному скандалі у державній нафтогазовій компанії Petrobras, повинні будуть залишити свої посади.