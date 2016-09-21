Екс-президент Бразилії постане перед судом у справі про корупцію
02:08, 21 вересня 2016Світ
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Суд у Бразилії задовольнив запит прокуратури про пред'явлення обвинувачення в корупції та відмиванні грошей колишньму президенту країни Луїсу Інасіу Лулі да Сілві.
Екс-президент Бразилії Лулі да Сілва / REUTERS
Про це пише Слон з посиланням на Reuters.
Згідно із заявою Федерального судді Серхіо Моро, да Сілву судитимуть за отримання хабарів в розмірі 3,7 млн реалів ($1,11 млн) від нафтової компанії Petrobras.
Читайте такожУ Португалії затримали підозрюваного по справі Petrobras
Бразильська поліція в рамках розслідування справи Petrobras затримала екс-президента в березні.
Раніше УНІАН повідомляв, що за словами голови бразильського апарату уряду Елізеу Падільї, всі чиновники, замішані в корупційному скандалі у державній нафтогазовій компанії Petrobras, повинні будуть залишити свої посади.
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