ЄС і Світовий банк оголосили про створення до 100 тисяч робочих місць в Ефіопії

Згідно з планами, півмільярда доларів піде на будівництво двох індустріальних парків. передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Аддіс-Абеба, в свою чергу, зобов'язується видати дозволи на роботу 30 тисячам біженців на початку дії плану.

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Про майбутній проект було оголошено в середу на саміті ООН з проблеми вимушених переселенців в Нью-Йорку.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей підкреслила, що в разі успіху плану "ефіопська модель" стане зразком для інших країн.

Ефіопія прийняла більше біженців, ніж будь-яка інша африканська країна: за останні роки це держава прибули понад 700 тисяч біженців з Південного Судану, Еритреї та Сомалі.