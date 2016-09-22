ЄС і Світовий банк оголосили про створення до 100 тисяч робочих місць в Ефіопії
05:01, 22 вересня 2016Світ
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Євросоюз і Світовий банк оголосили про створення до 100 тисяч робочих місць в Ефіопії, щоб допомогти цій країні - одній з найбільших в Африці - впоратися з напливом біженців.
Ефіопія, ілюстрація / REUTERS
Згідно з планами, півмільярда доларів піде на будівництво двох індустріальних парків. передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Аддіс-Абеба, в свою чергу, зобов'язується видати дозволи на роботу 30 тисячам біженців на початку дії плану.
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Про майбутній проект було оголошено в середу на саміті ООН з проблеми вимушених переселенців в Нью-Йорку.
Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей підкреслила, що в разі успіху плану "ефіопська модель" стане зразком для інших країн.
Ефіопія прийняла більше біженців, ніж будь-яка інша африканська країна: за останні роки це держава прибули понад 700 тисяч біженців з Південного Судану, Еритреї та Сомалі.
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