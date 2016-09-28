За життя Шимон Перес заповів свої органи хворим

Колишній президент Ізраїлю Шимон Перес, який помер в ніч на середу, заповів свої органи для пересадки хворим людям. Про це повідомляють "Вести.Ізраїль".

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"Рогівки очей взяті для трансплантації. Перес брав участь у просуванні національної програми донорства та особисто підписав картку "Аді". Тут він з нею на фото", - зазначає видання.

"Картка Аді" отримала свою назву від імені Ехуда Бен-Дрора, який помер, так і не дочекавшись пересадки нирки.

Вона свідчить про бажання і готовність її власника пожертвувати органи після смерті людям, для яких трансплантація є єдиним шансом на порятунок. Підпис на картці є своєрідним заповітом власника картки "Аді", який допомагає членам його сім'ї прийняти рішення про пожертвування його органів.

Як повідомляв УНІАН, один з батьків-засновників Ізраїлю, колишній президент і прем'єр-міністр, Шимон Перес помер у віці 93 років.