Клінтон: у ході дебатів Трамп збрехав 58 разів - у тому числі про Путіна

Про це повідомляється в її Twitter. Підрахунок вів передвиборний штаб Клінтон, передає РБК.

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На сайті штабу представлений список 58 заяв Трампа, які демократи вважають неправдивими. Там же вони наводять протилежні заяви мільярдера з посиланнями на видання, в яких вони раніше були опубліковані.

Donald Trump lied to the American people at least 58 times during the first presidential debate. (We counted.) https://t.co/h43O6Rws4S — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 27, 2016

Зокрема, штаб Клінтон вказує, що Трамп «брехав, заперечуючи, що він хвалив президента Росії Володимира Путіна» і «брехав, заперечуючи, що коли-небудь називав вагітність [співробітниць] незручністю для роботодавців».

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня у штабі Трампа заявили, що не співпрацюють з інвестором Картером Пейджем, який довгий час пропрацював у Москві. Раніше Пейдж, який в березневому розслідуванні агентства Bloomberg названий колишнім консультантом ВАТ "Газпром", кілька разів публічно висловлювався проти введених країнами Заходу економічних санкцій проти Росії. Трамп представив Пейджа як свого радника з питань зовнішньої політики в інтерв'ю Washington Post у березні.