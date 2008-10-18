Дружина Маккейна заробила 4 мільйони доларів

Штаб кандидата в президенти США від Республіканської партії Джона Маккейна оприлюднив коротке резюме податкової декларації його дружини. 2007 року вона заробила більше 4,1 мільйонів доларів, з яких сплатила 1,3 млн. податків, повідомляє сайт газети "Вашингтон пост".

Сінді Маккейн – спадкоємна власниця компанії з продажу пива.

Донедавна дружина республіканського кандидата в президенти відмовлялася розкривати свої доходи, що давало привід для жорсткої критики з боку супротивників Маккейна, нагадує Лента.ру. У травні Сінді Маккейн заявила, що не оприлюднить податкові декларації, навіть якщо її чоловік стане президентом США.

Сам Джон Маккейн оприлюднив свою податкову декларацію за минулий рік в квітні. Він задекларував доходи в розмірі близько 420 тисяч доларів.